ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочку Миддлтон лишили королевской фамилии

15:56
  • среда
  • 04 сентября 2019

Малышка будет учиться под другой фамилией

В четверг, 5 сентября, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые пойдет в подготовительный класс в лондонской школе Thomas’s Battersea. 
Меган Маркл спрятала сына от отца

Как пишет People, в школьных документах 4-летняя Шарлотта будет значиться под фамилией Кэмбридж, тогда как официальная фамилия всех членов королевской семьи Маунтбаттен-Виндзор. 

Отказ от громкой фамилии объясняется недавней семейной традицией. Когда принцы Уильям и Гарри учились в школе, они носили фамилию Уэлсс, отсылающую к титулу их родителей - принца и принцессы Уэлльских. Поэтому все дети герцога и герцогини Кэмбриджских обречены носить фамилию Кэмбридж во время учебы. 

Кстати, старший брат Шарлотты тоже учится в Thomas’s Battersea под фамилией Кэмбридж.

Примечательно, что сын герцога и герцогини Сассекских Арчи, скорее всего, сохранит в школе фамилию, которая указана у него в свидетельстве о рождении - Маунтбаттен-Виндзор. Дело в том, что принц Гарри и Меган Маркл решили избавить малыша от каких-либо титулов. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Шарлотта Кембриджская
Шарлотта Кембриджская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.