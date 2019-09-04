Дочку Миддлтон лишили королевской фамилии

Малышка будет учиться под другой фамилией

В четверг, 5 сентября, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые пойдет в подготовительный класс в лондонской школе Thomas’s Battersea.

Как пишет People, в школьных документах 4-летняя Шарлотта будет значиться под фамилией Кэмбридж, тогда как официальная фамилия всех членов королевской семьи Маунтбаттен-Виндзор.

Отказ от громкой фамилии объясняется недавней семейной традицией. Когда принцы Уильям и Гарри учились в школе, они носили фамилию Уэлсс, отсылающую к титулу их родителей - принца и принцессы Уэлльских. Поэтому все дети герцога и герцогини Кэмбриджских обречены носить фамилию Кэмбридж во время учебы.

Кстати, старший брат Шарлотты тоже учится в Thomas’s Battersea под фамилией Кэмбридж.

Примечательно, что сын герцога и герцогини Сассекских Арчи, скорее всего, сохранит в школе фамилию, которая указана у него в свидетельстве о рождении - Маунтбаттен-Виндзор. Дело в том, что принц Гарри и Меган Маркл решили избавить малыша от каких-либо титулов.