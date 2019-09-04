Не тратьте свои деньги: врач назвала 8 бесполезных анализов

Онкомаркеры, гормоны и анализы на бактерии

Врач-терапевт Ирина Уфимцева рассказала, какие анализы можно не сдавать, поскольку они мало информативны и не слишком важны.

Можно отказаться от анализа на гормон лептин – он отвечает за энергетический обмен в организме. Если он понижен, то человек начинает переедать. На сегодняшний день лекарства, которое способно повысить уровень лептина, нет, поэтому на его снижение может напрямую указывать лишний вес в организме.

Бесполезно проверять уровень кортизола – этот анализ обычно назначают женщинам, которые готовятся к ЭКО. Этот гормон может подскочить при малейшем стрессе или волнении, в итоге результаты анализа окажутся сомнительными, пишет газета "Аргументы и Факты". По мнению терапевта, более информативным является анализ суточной мочи.

Часто уже взрослым людям назначают анализы на антитела к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу. Однако в 99,9% случаев эти заболевания переносятся в детстве и поэтому во взрослом возрасте антитела будут повышены.

Также пациенты могут сэкономить на анализе на бактерию хеликобактер пилори. В этом случае правильней будет сделать дыхательный тест с углеродом-С13 или гастроскопию.

Анализ на онкомаркер СА125 тоже не принесет большой пользы, поскольку он не поможет точно узнать, если ли у пациентки рак яичников или нет. Возможно, положительный результат связан с другими отклонениями в организме.

Можно отказаться от повторной сдачи анализа на антитела к тиреотропному гормону (ТТГ). Если врач понимает, что есть подозрение на тиреотоксикоз, то часто назначает пациенту анализ не только на ТТГ, но и на антитела к нему. Уфимцева утверждает, что, если диагноз подтвердился, проверяться на антитела к гормону больше не нужно.

Больным сахарным диабетом достаточно один раз сдать анализ инсулин и С-пептид для констатации заболевания. Последующая сдача этих анализов никакой пользы не принесет, поэтому нужно только следить за уровнем сахара.

И последним необязательным анализом является тест на Beta-Cross laps и остеокальцин. Их сдают при подозрении на остеопороз, однако они не всегда дают точную картину, поскольку уровень этих маркеров меняется и при костных заболеваниях. Для постановки диагноза лучше сделать денситометрию.