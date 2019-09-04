Собянин открыл новую городскую площадь в "Москва-Сити"

В столице появилось уникальное общественное пространство

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл городскую площадь в деловом центре "Москва-Сити". По его словам, это стало еще одним подарком ко Дню рождения столицы.

Собянин отметил, что строительство нового общественного пространства на Пресненской набережной пока не закончено – необходимо доделать фасад. "Я думаю, площадь будет одним из популярных мест", - сказал Собянин при общении с горожанами, работающими в офисах делового центра.

Открытие новой площадки в "Москва-Сити" – часть большого проекта по созданию общественного пространства вокруг делового центра, отмечает ТВЦ.RU.

Собянин сообщил, что в настоящее время в нем работают более 100 тысяч человек. "Сегодня "Сити" становится красивым общественным пространством. Сегодня это уже визитная карточка", - подчеркнул мэр.

По замыслу авторов архитектурной концепции, новая площадь будет сочетать в себе функции классической прогулочной зоны и концертно-развлекательной площадки со сценой и амфитеатром.

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