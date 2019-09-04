Собянин рассказал о благоустройстве территории Политехнического музея

Реконструкция самого музея завершится в следующем году

Сергей Собянин в среду отрыл новую пешеходную зону рядом с Политехническим музеем. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве примыкающей к музею территории. По его словам, столичные власти уже несколько лет занимаются общественным пространством от Лубянки до Зарядья. В рамках проекта были реконструированы Новая площадь, Старая площадь, Славянская, десятки прилегающих улиц и переулков.

"Тем не менее совершенно очевидно, что ядром этого пространства является территория вокруг Политехнического музея, ну и собственно сам музей, который находится на очень серьезной реконструкции и реставрации. Сегодня такой знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея. Создана новая территория для культурных мероприятий, которые будет проводить музей. Я надеюсь, что они наполнят это пространство", - сказал Собянин.

Он добавил, что первый этап реконструкции самого музея завершился — открыты уличный проход и галерея вдоль здания. На втором этапе будет открыта галерея внутри Политехнического музея,

"Но она уже и сегодня будет использоваться при организации коллективных заявок, прогулок и посещений. Это будет зона регулирования", - отметил мэр.