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I'll be back: уволенная "Доктор Смерть" грозит вернуться

17:13
  • среда
  • 04 сентября 2019

Скандального министра отстранили от должности

На Украине уволили исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, также известную как "Доктор Смерть".
Министр научила украинцев правильно лечиться джин-тоником

Это решение правительство страны приняло на заседании в среду, пишет "Газета.Ru". По словам нового премьер-министра Алексея Гончарука, это не политическое решение, а сугубо техническое, поскольку меняется вся команда в министерстве.

"Зашел новый министр - он будет формировать себе команду. Поэтому формально все остальные старые заместители - они освобождаются", - объяснил Гончарук.

В свою очередь Супрун недовольна таким исходом событий и сравнила работу в Минздраве с "растрепанной девчонкой".

"Больше не исполняю обязанности министра здравоохранения Украины… Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться… I'll be back", - написала Супрун в Facebook.

Украинские СМИ окрестили Супрун "Доктором Смерть" за некомпетентность, неэффективные решения и неоднозначные советы по здоровью. В свое время она предложила украинцам жарить редиску вместо лука, чтобы сэкономить, а также есть красную икру вместо черной. Ранее чиновницу неоднократно пытались уволить, но правительство встало на ее защиту, в том числе уже бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Зеленский: "Слава богу, меня лечит не Супрун". Видео

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