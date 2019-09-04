I'll be back: уволенная "Доктор Смерть" грозит вернуться

Скандального министра отстранили от должности

На Украине уволили исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, также известную как "Доктор Смерть".

Это решение правительство страны приняло на заседании в среду, пишет "Газета.Ru". По словам нового премьер-министра Алексея Гончарука, это не политическое решение, а сугубо техническое, поскольку меняется вся команда в министерстве.

"Зашел новый министр - он будет формировать себе команду. Поэтому формально все остальные старые заместители - они освобождаются", - объяснил Гончарук.

В свою очередь Супрун недовольна таким исходом событий и сравнила работу в Минздраве с "растрепанной девчонкой".

"Больше не исполняю обязанности министра здравоохранения Украины… Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться… I'll be back", - написала Супрун в Facebook.

Украинские СМИ окрестили Супрун "Доктором Смерть" за некомпетентность, неэффективные решения и неоднозначные советы по здоровью. В свое время она предложила украинцам жарить редиску вместо лука, чтобы сэкономить, а также есть красную икру вместо черной. Ранее чиновницу неоднократно пытались уволить, но правительство встало на ее защиту, в том числе уже бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

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