Зеленского лишили премии за работу в августе

Стала известна зарплата президента Украины

Владимир Зеленский за работу в августе получил около одной тысячи долларов. Как отмечается в документах управления делами президента Украины, надбавок и премий в прошлом месяце он не удостоился.

Как отмечает Газета.Ru, из зарплаты при вычислении налогов и сборов Зеленский получил около 890 долларов. Кроме того, руководству офиса президента впервые дали зарплату. Команда украинского лидера на протяжении трех месяцев работала бесплатно.

Главе офиса Зеленского Андрею Богдану "капнуло" чуть больше, чем Зеленскому - почти 1,6 тысячи долларов.

Ранее стало известно, сколько заплатит Зеленский за учебу сына в элитной школе.

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