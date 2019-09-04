Путин назвал тревожным отток населения на Дальнем Востоке

Этот индикатор находится в "красной зоне", отметил президент

На площадке Восточного экономического форума Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета. Обсуждалась программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Президент отметил, что в регионе произошло немало позитивных изменений, но предложил, в первую очередь, сосредоточиться на тех вопросах, которые до сих пор не решены. Один из них - отток населения с Дальнего Востока. Путин подчеркнул, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, и этот важнейший "индикатор находится в тревожной, красной зоне".

Заседание президиума Госсовета Владимир Путин проводит на площадке Восточного экономического форума. Теме комплексного развития Дальнего Востока сейчас уделяется повышенное внимание и свою позицию президент выразил достаточно однозначно, когда прокомментировал реплику главы Якутии.

"Даже с высоких трибун звучало, что Дальний Восток это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", - сказал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Не знаю, какие придурки так говорили. Что-то не помню", - ответил Путин.

В современной России задача ставится амбициозная, регион должен не догонять, а лидировать по всем основным показателям. Начало положено, укрепляется инфраструктурная и экономическая база Дальнего Востока. Впервые с советских времен с нуля строятся новые предприятия, в которые вкладывают деньги не только российские, но и иностранные инвесторы.

"Темпы роста промпроизводства в регионе за последние пять лет – приятно об этом сказать – почти в три раза превышают среднероссийские. Повторю, конкретных достижений немало, они действительно есть. Сегодня нужны такие же последовательные, кардинальные шаги, как в промышленном производстве, и в социальном развитии", - заявил президент России.

На заседание Госсовета приглашены губернаторы дальневосточных регионов. Путин призывает их к прямому разговору, чтобы понять, какие конкретные вопросы беспокоят жителей. Например, на Сахалине более миллиона квадратных метров жилья считаются аварийными, а некоторые люди ждут расселения 24 года, с момента Нефтегорского землетрясения.

"Фактически уже сменилось целое поколение и до сих пор этот вопрос не решен. Я бы предложил чиновникам, которые отвечают за решение жилищных проблем, чтобы они к нам приехали и вместе со мной прошли по этим квартирам, чтобы было понятно, какие решения нужно принимать. Потому что из московских кабинетов, к сожалению, эту проблему не решишь", - сказал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Проблема острая, безусловно, подлежит решению. Давайте, как вы и предложили, я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение правительству дам. К вам комиссия приедет", - пообещал Путин.

На Дальнем Востоке по-прежнему сокращается население, среди причин - дорогостоящее жилье и отсутствие благоприятной среды для жизни. Городам и селам региона необходимо благоустройство.

"Двадцать первый век на дворе, а клумбы до сих пор шинами украшают. Мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей, потому что именно они - настоящее и будущее Дальнего Востока. Один из механизмов - это ипотека под 2% годовых", - рассказал министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Воспользоваться льготной ипотекой жители дальневосточных регионов смогут, уже начиная с конца этого года. Кроме того, первичное звено в здравоохранении ожидает качественное переустройство. ФАПы в отдаленных поселках планируется обеспечить дополнительным финансированием, везде провести высокоскоростной интернет. Понятно, что затраты на современную медицину здесь могут быть больше, чем в европейской части страны, но без этого не справиться с главными вызовами.

"Если мы будем с одними и теми же мерками подходить к разным регионам, находящимся в абсолютно разной ситуации, то отток населения из регионов Дальнего востока и Восточной Сибири мы не остановим", - сообщил Путин.

Среди предложений, как сделать жизнь в регионе более комфортной, прозвучала инициатива уменьшить цены на бензин, который здесь дороже, чем в европейской части России. Кроме того, внимание обратили на дороги, темпы их строительства и реконструкции планируется увеличивать. Все важные инициативы будут закреплены в программе развития Дальнего Востока, рассчитанной до 2035 года.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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