Более 38 тысяч общественных наблюдателей проследят за выборами 8 сентября

В стране пройдет более 5 тысяч выборов разных уровней

Число наблюдателей от Общественной палаты на выборах разных уровней, которые пройдут 8 сентября, составит почти 39 тысяч человек. Об этом "ТВ Центр". Об этом рассказал заместитель секретаря палаты Александр Точёнов, выступая на круглом столе, посвященном формам общественного контроля за голосованием.

Точёнов пояснил, что наблюдением займутся волонтеры, которые прошли обучение в соответствии с избирательным законодательством. Следить за процессом 8 сентября также будут представители ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль".

Как рассказал сопредседатель организации Александр Брод, их эксперты в единый день голосования появятся на избирательных участках в пяти субъектах страны - Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, а также в Тульской и Вологодской областях. Наблюдать за выборами будут и представители президентского Совета по правам человека.