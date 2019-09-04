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Брак маленькой иранки и бойца КСИР расторгли после публичного скандала

17:51
  • среда
  • 04 сентября 2019

Однако родители малышки твердо намерены выдать ее замуж через два года

Суд в Иране расторг брак между 11 летней девочкой и 22-летним бойцом народного ополчения Басидж. (Ранее сообщалось, что новобрачным 9 и 28 лет соответственно).

Ранее иранские журналисты опубликовали видео со свадьбы маленькой девочки и ее жениха. Их возмутило, что гости веселились на свадьбе, а малышка еще не достигла возраста, когда она может вступать в брак. Известно, что мужчина получил разрешение на свадьбу в исламском суде округа.

Публикация видео вызвала общественный резонанс и суд решил развести новобрачных. Теперь родителям и невесте придется ждать два года – когда девочке исполнится 13, она сможет законно выйти замуж, пишет "Газета.Ru". Родственники в свое оправдание заявили, что жених и невеста планировали заключить гостевой брак, чтобы узнать друг друга получше без вступления в интимные отношения.

Видео: радостные родственники на свадьбе 9-летней девочки ужаснули Сеть

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