ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кривляния главы офиса Зеленского за спиной Порошенко попали на видео

17:59
  • среда
  • 04 сентября 2019

Зеленский кривляния своего соратника оценил

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан высмеял Петра Порошенко во время его выступления в Верховной Раде. Видео публикует ТВЦ.RU.

Зеленский устроил скандал в школе из-за сына-первоклассника (видео)
Премьер Украины разъезжает на самокате по коридорам правительства (видео)

Заседание Рады состоялось еще 31 августа, но на поведение Богдана обратили внимание только сейчас. На кадрах видно, как экс-президент подходит к трибуне, здоровается с депутатами и начинает речь. В это время Богдан, стоящий позади Порошенко, несколько раз вскинул руки в характерной для бывшего главы государства манере.

Рядом с Андреем Богданом сидел Владимир Зеленский, который еле сдерживал смех. В целом выступление Порошенко новому президенту не очень понравилось. Зеленский неоднократно хватался за голову, надувал щеки и был явно раздражен.

Новости по теме
Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Президент Украины Владимир Зеленский (справа) и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.