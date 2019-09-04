Кривляния главы офиса Зеленского за спиной Порошенко попали на видео

Зеленский кривляния своего соратника оценил

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан высмеял Петра Порошенко во время его выступления в Верховной Раде. Видео публикует ТВЦ.RU.

Заседание Рады состоялось еще 31 августа, но на поведение Богдана обратили внимание только сейчас. На кадрах видно, как экс-президент подходит к трибуне, здоровается с депутатами и начинает речь. В это время Богдан, стоящий позади Порошенко, несколько раз вскинул руки в характерной для бывшего главы государства манере.

Рядом с Андреем Богданом сидел Владимир Зеленский, который еле сдерживал смех. В целом выступление Порошенко новому президенту не очень понравилось. Зеленский неоднократно хватался за голову, надувал щеки и был явно раздражен.