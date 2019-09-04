Соболь и Навальный отметили приговор сторонникам "голой" вечеринкой

Оппозиция совершенно не обеспокоена судьбой своих соратников

Российская оппозиция отправилась на вечеринку после вынесения приговоров своим соратникам - участникам несанкционированных митингов.

На распространившемся в интернете видео можно заметить, как оппозиционер Алексей Навальный, активист Петр Верзилов, несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и их знакомые весело проводят время на открытии выставки тюремной татуировки и совершенно не обеспокоены судьбой своих товарищей.

Деятели оппозиции пили и танцевали всю ночь в окружении странных личностей, которые делали друг другу татуировки и обнажались на камеру, сообщает telegram-канал "Кремлевская прачка".

3 сентября суд в Москве приговорил Даниил Беглеца к двум годам колонии общего режима за насилие в отношении представителя власти, Ивана Подкопаева к трем годам колонии за распыление баллончика и блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за призыв к расправе над детьми силовиков.