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Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города

18:44
  • среда
  • 04 сентября 2019

Схема движения транспорта изменится с 5 по 9 сентября

Движение транспорта в Москве сильно изменится в четверг из-за празднования Дня города. Водителям рекомендуют по возможности пользоваться городским транспортом.

Так, участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд на три дня станет пешеходным, как и некоторые прилегающие переулки, передает ТВЦ.RU со ссылкой на пресс-службу ЦОДД. Движение ограничат в 22:00 5 сентября и восстановят 9 числа.

Из-за проведения праздничного фейерверка 7 сентября c 20:50 до 21:10 будут закрыты для движения транспорта: площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных.

За пределами центра будут перекрыты некоторые участки улицы Федосьино (Ново-Переделкино), улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского (Северное Бутово), Озерной аллеи (Зеленоград), улиц Центральной и Физической (Троицк), а также Проектируемого проезда № 5562 (Московский). Участок проезда вдоль торгового центра "Авиапарк" будет перекрыт с 12:00 до 21:00.

Платная парковка в столице в праздничные дни будет работать как обычно – в субботу платно, в воскресенье бесплатно. На улицах с повышенным тарифом парковка останется платной в оба выходных дня.

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