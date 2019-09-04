"Убожество": Мединский набросился на фанатов комиксов

Министр культуры выступил с неожиданным заявлением на открытии выставки

Министр культуры России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский раскритиковал любителей комиксов, назвав таких людей "убожеством". Своей оценкой он поделился на открытии книжной выставки в Москве.

По его словам, комиксы – "это не еда". Он продолжил: "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам", - заключил Мединский (цитата по РИА Новости).

Министр культуры уверен, что ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, поэтому взрослому человеку, считает он, не полагается читать комиксы.

На выставке-ярмарке Мединский также призвал россиян отдавать приоритет книге, а не телевидению. Министр раскрыл секрет успеха: "те, кто читает книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен