ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Началовой щелкает математические примеры как орешки

19:17
  • среда
  • 04 сентября 2019

Семейное горе не повлияло на оценки дочери Началовой

12-летняя Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой, получила грамоту за успехи в школе по итогам прошедшего учебного года.
Здравствуй, школа: звезды отвели детей в первый класс

Похвальный лист опубликовала у себя в stories мачеха девочки Ольга Алдонина. Руководство школы оценило успехи Веры в математике и истории, а также по другим предметам, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Вера перешла в седьмой класс, в этом учебному году ее ждут новые предметы. На торжественную линейку ее отвели мачеха и папа, футболист Евгений Алдонин. Девочка взгрустнула и даже немного поплакала, ведь впервые ее родная мама не проводила ее в школу.  

У девочки плотный график, кроме обычной школы она ходит еще в музыкальную, где много времени уделяет занятиям на фортепиано. Однако Вера все успевает, и, как можно заметить, даже на отлично.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Видео: мачеха отчитала резвящуюся в бассейне дочь Началовой

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Вера Алдонина на школьной линейке
Вера Алдонина на школьной линейке
Вера Алдонина
Вера Алдонина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.