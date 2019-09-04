Дочь Началовой щелкает математические примеры как орешки

Семейное горе не повлияло на оценки дочери Началовой

12-летняя Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой, получила грамоту за успехи в школе по итогам прошедшего учебного года.

Похвальный лист опубликовала у себя в stories мачеха девочки Ольга Алдонина. Руководство школы оценило успехи Веры в математике и истории, а также по другим предметам, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Вера перешла в седьмой класс, в этом учебному году ее ждут новые предметы. На торжественную линейку ее отвели мачеха и папа, футболист Евгений Алдонин. Девочка взгрустнула и даже немного поплакала, ведь впервые ее родная мама не проводила ее в школу.

У девочки плотный график, кроме обычной школы она ходит еще в музыкальную, где много времени уделяет занятиям на фортепиано. Однако Вера все успевает, и, как можно заметить, даже на отлично.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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