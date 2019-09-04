Пользователи соцсетей активно обсуждают "список Ланового"

Ранее народный артист СССР составил свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы

"Список Ланового" стал одной из обсуждаемых тем в интернете. В фейсбуке, твитере, "ВКонтакте" и "Одноклассниках" москвичи проявляют неподдельный интерес к данной теме.

Как сообщает издание "Аргументы и Факты", в редакцию издания пришли сотни писем от жителей Москвы, в которых они выражают свое одобрение опубликованному накануне "списку Ланового". В нем артист отметил кандидатов, настроенных на диалог с властью, и попросил их поддержать.

"Вчера, 4 сентября, известный актер, народный артист СССР Василий Лановой обратился к москвичам с призывом не слушать оппозиционера Навального и поддержать кандидатов, которые готовы к конструктивному диалогу с властями. А уже сегодня в редакцию пришли сотни писем москвичей, в которых они выражают свою поддержку артисту и одобряют список кандидатов актера, готовых к диалогу с властями. В своих откликах горожане солидарны с Лановым и также заявляют, что собираются прийти на избирательные участки в воскресенье", - отмечает издание.

Лановой пояснил, что составил свой список кандидатов, руководствуясь тем, раз Навальный их объявил "провластными", то нормальные москвичи должны, как раз, поддержать их, а не идти на поводу у оппозиционера.

"Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против "провластных" кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100%. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает, меня совершенно не интересует", - считает Лановой.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября.