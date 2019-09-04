Опасный Пумба-вымогатель задержан в Москве

Вместе с ним - панда По

В Москве правоохранительные органы задержали мужчину в ростовом костюме бородавочника Пумбы из мультфильма "Король лев".

Как сообщает moslenta, вместе с ним в поле зрения полиции попал коллега в костюме панды По из "Кунг-фу панда". "Мультяшные животные" вымогали деньги за фотографии с ними, а тем, кто отказывался платить, хамили.

Пользователи социальных сетей предположили, что нужно копать еще глубже и задержать организаторов преступной деятельности: "Опять обычных исполнителей взяли!!! Надо организаторов искать: Тимона и мастера Шифу...!!!", "Пумба - та еще свинья!". (Орфография и пунктуация авторов сохранена- прим. ред.)