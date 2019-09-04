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Бузова отказалась спасать тонущего в долгах отца

19:51
  • среда
  • 04 сентября 2019

За родителем артистки охотится налоговая

Российская певица Ольга Бузова отказалась помогать отцу в погашении долга.

По словам представительницы артистки, 55-летний Игорь Бузов сам рассчитается со своими задолженностями, пишет агентство URA.RU.

СМИ утверждают, что Бузова плохо ладит с отцом, который больше внимания уделяет ее младшей сестре Анне.

Ранее стало известно, что отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая. Мужчина занимается индивидуальным предпринимательством и просрочил оплату налога в 32 тысячи рублей. Представитель Игоря заверил, что задолженность будет погашена в ближайшие сроки.

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