Бузова отказалась спасать тонущего в долгах отца

За родителем артистки охотится налоговая

Российская певица Ольга Бузова отказалась помогать отцу в погашении долга.

По словам представительницы артистки, 55-летний Игорь Бузов сам рассчитается со своими задолженностями, пишет агентство URA.RU.

СМИ утверждают, что Бузова плохо ладит с отцом, который больше внимания уделяет ее младшей сестре Анне.

Ранее стало известно, что отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая. Мужчина занимается индивидуальным предпринимательством и просрочил оплату налога в 32 тысячи рублей. Представитель Игоря заверил, что задолженность будет погашена в ближайшие сроки.