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Комиксисты удивились словам Мединского об убожестве

20:41
  • среда
  • 04 сентября 2019

Министру культуры напомнили о советском графическом романе

Комиксисты поправили министра культуры России Владимира Мединского, который назвал фанатов графических романов "убожеством", а сами комиксы - детскими книжками.

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В беседе в ТВЦ.RU заявление Мединского прокомментировал иллюстратор и создатель комикс-центра в московской библиотеке имени Ахматовой Андрей Дроздов. В первую очередь, отметил Дроздов, комиксы могут быть глубокими, философскими притчами, и это не только "веселые картинки".

"Утверждение министра, что комиксы - это некие книжки для детей 7-8 лет, звучит немного странно… Комиксы способны поднять любую важную для человека тему, основанную на его социальных переживаниях, политических воззрениях. Комиксы могут рассказать абсолютно любую историю, связанную с религией, образованием, политикой, экономикой", - сказал эксперт.

Дроздов сравнил чтение комиксов с походом в музей. "Когда мы приходим в музей, мы изучаем картину, считывая образы, эмоции. Так и в комиксах", - объяснил он.

Мединскому также напомнили о зарождении советского графического романа в конце XIX века на основе политической сатиры. Так, в журнале "Искры" она звучала из уст Антона Чехова.

"В журнале "Будильник" начал карьеру Дмитрий Моор, который позднее подарил Советскому Союзу плакат "А ты записался в добровольцы?" В 20-е годы в СССР над комиксами работала группа Олейникова, Введенского, Хармса, Маршака. Последний вместе с Михайловским создал комикс "Умная девочка Маша". В "Весёлых картинках" и "Мурзилке" публиковались комиксы по различной классике", - перечислил Дроздов.

Ранее Мединский на открытии книжной выставки заявил, что комиксы - "это не еда", а фанаты графического романа - "убожество". "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам", - сказал он.

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