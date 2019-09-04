Сильный ветер превратил Трамп в кувшинку

Курьезный случай произошел в Колумбии
Стилисты опростоволосились с выбором наряда для советника президента США Иванки Трамп, дочери главы государства Дональда Трампа.
Она прибыла с официальным визитом в столицу Колумбии Боготу, чтобы провести встречи с вице-президентом страны Мартой Люсией Рамирес и министром обороны Гильермо Ботеро.
На мероприятие Иванка надела зеленое платье от местного дизайнера, которое очень хорошо сочеталась с ее светлой внешностью… пока не подул ветер. Рукава-воланы предательски поднялись вверх, и Иванка стала похожа на кувшинку.
А тут и до саркастических комментариев недалеко: "Когда твой стилист еще и твой садовник", "Произошел несчастный случай, Иванка Трамп была проглочена венериной мухоловкой". Некоторые разглядели в ее платье лягушонка Кермита.
Kermit suit!! pic.twitter.com/oNHpCHvW8a— The 305 Pirate ☮���� ����☠️ (@305Pirate) 4 сентября 2019 г.
В похожую ситуацию неоднократно попадал папа римский Франциск. Как известно, в Ватикане очень ветрено и поэтому главе католической церкви приходиться каждый раз бороться со стихией.