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Сильный ветер превратил Трамп в кувшинку

20:57
  • среда
  • 04 сентября 2019

Курьезный случай произошел в Колумбии

Стилисты опростоволосились с выбором наряда для советника президента США Иванки Трамп, дочери главы государства Дональда Трампа.

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Она прибыла с официальным визитом в столицу Колумбии Боготу, чтобы провести встречи с вице-президентом страны Мартой Люсией Рамирес и министром обороны Гильермо Ботеро.

На мероприятие Иванка надела зеленое платье от местного дизайнера, которое очень хорошо сочеталась с ее светлой внешностью… пока не подул ветер. Рукава-воланы предательски поднялись вверх, и Иванка стала похожа на кувшинку.

А тут и до саркастических комментариев недалеко: "Когда твой стилист еще и твой садовник", "Произошел несчастный случай, Иванка Трамп была проглочена венериной мухоловкой". Некоторые разглядели в ее платье лягушонка Кермита.

В похожую ситуацию неоднократно попадал папа римский Франциск. Как известно, в Ватикане очень ветрено и поэтому главе католической церкви приходиться каждый раз бороться со стихией.  

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