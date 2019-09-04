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Возле Политехнического музея появится пешеходная зона "Музейный парк"

22:21
  • среда
  • 04 сентября 2019

Реконструкцию завершат уже в будущем году

В центре столицы, у стен Политехнического музея, Сергей Собянин открыл общественный атриум и пешеходную зону. Это пространство будет использоваться для проведения культурных мероприятий и свяжет существующие пешеходные маршруты. Появилась новая благоустроенная площадь и вблизи делового центра "Москва Сити".

Еще одной городской площадью сегодня стало больше! Деловой центр "Москва-Сити" - визитная карточка столицы - притягивает башнями-небоскрёбами. А теперь еще и необычным пространством. Получился настоящий оазис среди урбанистического пейзажа - зелень, светодинамические фонтаны, часы, стилизованные под куранты. Это логичное продолжение всей предыдущей работы по благоустройству, сказал на открытии мэр Сергей Собянин.

"Я думаю, она будет одной из самых популярных мест с учетом того, что в "Москва-Сити" сегодня работает больше 100 тысяч человек, огромное количество людей. Мост Багратиона - тут можно переходить, из метро. Так что будет насыщенная интересная программа, фонтаны музыкальные, концерты, фестивали", - заявил Собянин.

Это действительно и прогулочная зона, и концертно-развлекательная площадка со сценой и амфитеатром. Через год здесь планируют запустить оригинальное светомузыкальное шоу. Впрочем, те, кто работает в районе "Москва-Сити" в первую очередь оценили эту площадь как отличное место отдыха.

- Тут такие зоны релакса. И вот этот шум воды. И очень красивые скамейки. И вообще такой променад.

- В обеденный перерыв замечательно прийти, просто посидеть на лавочках, послушать музыку.

Новый амфитеатр появился и в самом центре столицы - рядом с Политехническим музеем - столичный мэр открыл пешеходную зону "Музейный парк".

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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