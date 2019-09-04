Медведев призвал устранить барьеры между государствами ЕврАзЭС

Российский премьер призвал добиться согласованности в переходе к цифровой экономике

Эффективность регулярных встреч глав правительств ЕврАзЭС отметил Дмитрий Медведев. Глава российского правительства принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.

Медведев подчеркнул, что действующий формат, который предполагает четыре встречи в год, позволяет рассматривать важнейшие вопросы для стран-участниц, передает "ТВ Центр". Российский премьер призвал добиться согласованности между государствами ЕврАзЭС в переходе к цифровой экономике, а также высоко оценил результаты деятельности Саркисяна на посту. По мнению главы нашего правительства, ему удалось наладить спокойную, продуктивную работу и сформировать повестку дня, актуальную для всей пятерки стран.

"Целый ряд интеграционных проектов остаётся у нас в повестке дня – и по совершенствованию нормативной базы, и по снятию барьеров. Мы каждый раз встречаемся с коллегами – главами правительств, и каждый раз та или иная страна этот вопрос выносит. Поскольку этих барьеров много, даже книга специальная была создана. Но мы всё-таки последовательно при активном участии коллегии работаем над их устранением", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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