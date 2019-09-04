Украину и ее мову сочли выдуманной историей

Экс-дипломат, проработавший с Украиной пять лет, поделился экспертным мнением

Бывший посол Израиля на Украине Цви Маген назвал украинский язык и украинскую государственность выдуманными.

По словам бывшего дипломата, независимость государства не определяется принятием акта о "незалежности". Все, что сейчас имеет Украина, носит искусственный характер. Создание государственности идет крайне медленно и тяжело из-за соседей, с которыми Украине "не повезло".

"Нынешней Украине пришлось из ничего создавать государство. До этого не было никакой Украины. У Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык", - заявил Маген в эфире ItonTV.

Цви Маген работал послом Израиля на Украине с 1993 по 1998 годы.