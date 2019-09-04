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"Открытая Россия" готовит провокаторов для работы на выборах в МГД

22:30
  • среда
  • 04 сентября 2019

Псевдонаблюдателей на спецкурсах учат, как сорвать выборы

Организация "Открытая Россия", основанная живущим за границей олигархом Михаилом Ходорковским, совместно с ассоциацией-иноагентом "Голос", запустила в Москве курсы подготовки провокаторов. Они должны будут работать на выборах в Мосгордуму.

Видеокадры с занятий оказались в распоряжении "ТВ Центра". Во время тренингов так называемые лекторы рассказывают будущим псевдонаблюдателям о технике работы на избирательных участках. Акцент делают не на заботе о чистоте и прозрачности голосования, а на том, как можно сорвать процесс выборов, вызвать волну паники и недовольства в социальных сетях и организовать протесты. Преподаватели выдают своим ученикам редакционные удостоверения журналистов, которые обеспечивают им больше прав на избирательных участках. Попасть на такие своеобразные лекции и поучиться мастерству провокаций может не каждый. Вход на занятия - только по спискам, прессу в помещения не пускают.

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