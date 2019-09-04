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В ЦИК заявили о готовности избирательной системы к выборам

22:05
  • среда
  • 04 сентября 2019

Бюллетени уже напечатаны, а списки избирателей проверены

Избирательная система России готова к единому дню голосования 8 сентября. В среду об этом заявили в Центризбиркоме.

Там отметили, что бюллетени уже напечатаны, а списки избирателей проверены. Как напоминает "ТВ Центр", завершается сбор заявлений в рамках системы  "Мобильный  избиратель", которая позволяет голосовать на любом участке вне зависимости от адреса регистрации.

В ЦИК также сообщили, что почти 15 миллионов избирателей по всей России на предстоящих выборах смогут проголосовать, используя так называемые "электронные урны" - автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней.

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в 13 законодательных собраний, в 16 регионах изберут губернаторов, в 22 административных центрах - городские думы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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