В ЦИК заявили о готовности избирательной системы к выборам

Бюллетени уже напечатаны, а списки избирателей проверены

Избирательная система России готова к единому дню голосования 8 сентября. В среду об этом заявили в Центризбиркоме.

Там отметили, что бюллетени уже напечатаны, а списки избирателей проверены. Как напоминает "ТВ Центр", завершается сбор заявлений в рамках системы "Мобильный избиратель", которая позволяет голосовать на любом участке вне зависимости от адреса регистрации.

В ЦИК также сообщили, что почти 15 миллионов избирателей по всей России на предстоящих выборах смогут проголосовать, используя так называемые "электронные урны" - автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней.

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в 13 законодательных собраний, в 16 регионах изберут губернаторов, в 22 административных центрах - городские думы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.