У границ России нашли секретную базу спецназа США

Как оказалось, она действует в Эстонии с 2014 года

В Эстонии действует секретная военная база спецназа США. Как удалось узнать эстонским журналистам, тренировочная база была построена в 2014 году. Обнаружить секретный объект помогли документы Пентагона, в которых значился пункт о выделении Эстонии более 15 миллионов долларов на нужды "специфического объекта".

Телеканал ERR сообщает, что в городе Тапа дислоцируется одна из батальонных групп войск НАТО, однако о размещении американского спецназа в стране ранее известно не было. Журналистов пустили на секретный объект при условии неразглашения его местоположения. Им рассказали, что сейчас американцы проводят тренировки на базе вместе с эстонцами.

Как отмечает "Интерфакс", в иностранных и местных СМИ несколько лет спекулировали на тему размещения американского спецназа в Прибалтике, однако эти слухи всегда опровергались. Толчком к размещению базы стало воссоединение Крыма с Россией.

Ранее СМИ сообщили, что американцы готовят украинских солдат на секретном полигоне.

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