Премьер Малайзии отказался считать Россию виновной в трагедии MH17

Махатхир Мохамад раскритиковал расследование катастрофы

В четверг в столице Приморья второй день работы Восточного экономического форума. На пленарном заседании выступит Владимир Путин. Одной из центральных тем станет ускорение социально-экономического развития Дальнего Востока и свободная торговля. Кроме этого, глава российского государства остановится на вопросах безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает "ТВ Центр".

А начался рабочий день президента с серии двухсторонних переговоров на полях форума. Во время встречи с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом Владимир Путин отметил, что его страна один из приоритетных партнеров России.

"Малайзия впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме. Уважаемый премьер-министр, мы с вами встречаемся не в первый раз, я очень рад видеть вас у нас. Надеюсь, что встречи в рамках форума будут полезными и интересными", - отметил Путин.

"Мы хотели бы сотрудничать не только с европейской частью России, но и с ее восточной частью. Потому что мы видим потенциал в развитии торговых отношений", - указал со своей стороны Мохамад.

Кроме того, в интервью РИА новости он усомнился в нейтральности расследования по MH17. "Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", - сказал премьер.