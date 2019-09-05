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Сирийские саперы уничтожили боеприпасы боевиков в Восточной Гуте

09:49
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Террористы буквально нашпиговали улицы и дома минами - в большинстве своем самодельными

В Восточной Гуте сирийские сапёры уничтожили 5 тонн боеприпасов. Они были обнаружены российскими военными во время патрулирования освобожденных от боевиков населенных пунктов. Об опасных находках сообщают и местные  жители, которые сейчас  возвращаются в свои дома. За год в пригородах Дамаска  ликвидированы около 100 тонн неразорвавшихся снарядов и  самодельных взрывных устройств. 

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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