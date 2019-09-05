Сирийские саперы уничтожили боеприпасы боевиков в Восточной Гуте

Террористы буквально нашпиговали улицы и дома минами - в большинстве своем самодельными

В Восточной Гуте сирийские сапёры уничтожили 5 тонн боеприпасов. Они были обнаружены российскими военными во время патрулирования освобожденных от боевиков населенных пунктов. Об опасных находках сообщают и местные жители, которые сейчас возвращаются в свои дома. За год в пригородах Дамаска ликвидированы около 100 тонн неразорвавшихся снарядов и самодельных взрывных устройств.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова