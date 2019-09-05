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Пойдет ли ЕС на уступки Британии

10:10
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Политический кризис в Британии обсудили в программе "События. 25-й час"

Зачем Борису Джонсону внеочередные выборы в парламент? Пойдет ли Брюссель на уступки Лондону? И есть ли выход из ситуации с "Брекзитом"?

На вопросы Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Я думаю, что это безвыходный акт отчаяния со стороны Джонсона, который является экзальтированным политиком", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

"События. 25-й час"

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