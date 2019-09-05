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Путин рассказал об отношениях России и Японии

09:25
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Президент положительно оценил динамику

Во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Владимир Путин  заявил, что отношения двух стран стабильны и динамично развиваются. Президент отметил весьма представительный состав японской делегации  на форуме, отмечает "Газета.Ru".

Путин также поблагодарил Абэ за сочувствие, которое он выразил жителям Красноярского края и Иркутской области, пострадавших от лесных пожаров.

"Я рад возможности встретится на полях ВЭФ для того, чтобы поговорить и о наших двухсторонних отношениях. Хочу отметить в начале беседы, что многие наши начинания реализуются. Двухсторонние наши отношения стабильны и динамично развиваются", - указал Путин.

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