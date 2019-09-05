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Лавров отказался признавать Китай "старшим братом" России

08:13
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Москва выстраивает только взаимовыгодные отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расхожее утверждение о том, что Китай выступает в роли "старшего брата" России. 
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"Считаю, что такими категориями характеризовать отношения России и Китая, да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует, неправильно", - сказал Лавров "Известиям" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам министра, Россия всегда стремится выстраивать отношения с другими странами на взаимовыгодных условиях. Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентный уровень, подчеркнул Лавров. "Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия", - отметил он.  

Главу российского МИДа также спросили о друзьях и противниках России. Сергей Лавров отказался перечислять конкретные государства, но при этом сказал: "С кем-то отношения ближе, теснее, доверительнее, с кем-то - ровные, с кем-то - стабильно негативные". 

Со слов чиновника, США и их союзники подрывают международно-правовую систему, сложившуюся после Второй мировой войны, и разрывают важные договоры. Под угрозой оказался, в частности, Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). 

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