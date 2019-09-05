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Захарова пожалела запутавшийся в санкциях Евросоюз

08:18
  • четверг
  • 05 сентября 2019

От ограничительных мер страдает сам ЕС

Мария Захарова посочувствовала Евросоюзу, в очередной раз продляющему антироссийские санкции. Официальный представитель МИД России отметила, что страдают от ограничительных мер в самой Европе – они разорительны для Брюсселя.
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"Это такая заезженная пластинка. Фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят - это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит немало трудностей в связи с Brexit и другими процессами, которые там проходят", - заявила Захарова журналистам на полях Восточного экономического форума. С точки зрения дипломата, Европе неразумно поддаваться давлению со стороны Вашингтона – особенно в том, что касается энергетического взаимодействия с Россией.

Как стало известно, срок действия индивидуальных антироссийских санкций Евросоюза продлят на полгода. Решение приняли представители 28 стран-членов ЕС. Срок действия нынешних ограничений должен был истечь 15 сентября.  Недавно в ООН подсчитали, что страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия, напоминает Ura.ru.

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