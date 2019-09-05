Напуганный в школе Греф задался целью "убить экзамены"

По его мнению, у школьников отбивают желание учиться

Глава Сбербанка Герман Греф предложить отменить школьные экзамены и вспомнил о своих детских страхах.

"Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, - я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. <...> Одна из моих личных целей - убить экзамены", - заявил Греф на панельной сессии Сбербанка, посвященной школьному образованию. Мероприятие прошло в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению банкира, процесс обучения в школе отбивает у детей желание учиться. Он назвал школьников инвалидами, которые на протяжении всей жизни зависят от чужой оценки.

"Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву "г". И вот это когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно", - цитирует Грефа ТАСС.

Вместе с тем глава Сбербанка подчеркнул, что учитель - это одна из главных профессий будущего. Напомним, 5 сентября учителя отмечают свой профессиональный праздник.