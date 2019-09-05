Тучным россиянам посоветовали срочно привиться от гриппа

Страдающие ожирением – в группе риска

Страдающим ожирением россиянам следует одними из первых делать прививки от гриппа. Рекомендация касается и людей с хроническими заболеваниями - они находятся в группе риска из-за ослабленного иммунитета. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала об особенностях четырехвалентной вакцины от гриппа.

"Прежде всего она предназначена для людей с хроническими заболеваниями. Такими как диабет, хронические обструктивные болезни верхних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца, людей, страдающих ожирением. Потому что повышенный вес, когда он переходит в стадию ожирения, приводит к иммуносупрессии и снижению иммунитета", - сказала Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме.

Только в прошлом году диагноз ожирение услышали более 10 тысяч взрослых россиян. А детей в возрасте до 14 лет с таким диагнозом зафиксировано более 97 тысяч. По данным Минздрава, всего в России в 2018 году было зафиксировано 2 с лишним миллиона пациентов, страдающих от избыточного веса – тогда как годом ранее таких насчитывалось 1,9 миллиона человек, напоминает ТАСС.