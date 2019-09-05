Из квартиры Началовой стали пропадать вещи

Оттуда увезли, в частности, пианино

Из квартиры Юлии Началовой вывезли белое пианино, на котором играет ее дочь Вера. Музыкальный инструмент перевезли в квартиру Виктора и Таисии Началовых - родителей покойной певицы.

"Теперь, конечно, все уроки перенесены к Юлиным родителям", - сообщила Анна Исаева, бывшая помощница Юлии Началовой. По всей видимости, из дома артистки вывезли и другие вещи, которые необходимы 12-летней Вере.

"Вера любит учиться, она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл, в котором сыграет одну из главных ролей. Вечерами она ставит бабушке музыкальные фрагменты из будущего спектакля и тихонько разучивает партии", - написала Исаева в Instagram.

По ее словам, дочь Началовой любит читать, она сочиняет стихи и пробует свои силы в живописи. Девочка уже определилась с будущей профессией, но пока держит это в секрете от общественности. Родные и близкие стараются не говорить с Верой о смерти мамы, чтобы не бередить рану.

"Ей очень повезло с бабушкой и дедушкой. Ей повезло с папой! И больше всего ей повезло, конечно, с мамой. Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в правильных, терпеливых, мудрых руках", - заявила Анна Исаева.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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