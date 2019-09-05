Из Дубая – в космос: на Байконур едут все родственники первого астронавта из ОАЭ

Они не могут пропустить историческое событие

Первого в истории Объединенных Арабских Эмиратов астронавта будут провожать многочисленные родственники и друзья. Хазаа аль-Мансури рассказал журналистам, что историческое событие – отправку первого гражданина страны в космос – никто не хочет пропустить, так что на космодроме будет много людей.

"Мои родители, жена, мои дети и мои друзья и, конечно, руководство Космического центра Мухаммеда бен Рашида и специалисты, которые оказывали мне большую поддержку на протяжении всей подготовки", - перечислил тех, кто соберется на Байконуре 25 сентября арабский астронавт.

Соглашение между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида было подписано в июне 2018 года. Два кандидата в астронавты - военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки Султана аль-Нейади – уже в сентябре прошлого года начали тренировки в подмосковном Центре подготовки космонавтов. А 25 сентября 2019-го на МКС в корабле "Союз МС-15" вместе с астронавтом из ОАЭ отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавт NASA Джессика Меир, передает ТАСС.