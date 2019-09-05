Три грузовика и пять пострадавших: группу дорожных рабочих сбили на МКАД

Движение на дороге ограничено

Четверо дорожных рабочих и водитель получили травмы в результате столкновения трех грузовых машин на МКАД. Это случилось рядом с парком "Лосиный остров" на 102 километре внешней стороны дороги.

Примерно в 6:30 на МКАД столкнулись три грузовика, один из которых затем наехал на группу дорожных рабочих. Пострадавших госпитализировали, передает РИА Новости.

На месте аварии, где работают сотрудники ДПС, ограничено движение по двум полосам из пяти. Детали происшествия выясняются.