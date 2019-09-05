Три грузовика и пять пострадавших: группу дорожных рабочих сбили на МКАД

Движение на дороге ограничено
Четверо дорожных рабочих и водитель получили травмы в результате столкновения трех грузовых машин на МКАД. Это случилось рядом с парком "Лосиный остров" на 102 километре внешней стороны дороги.
Примерно в 6:30 на МКАД столкнулись три грузовика, один из которых затем наехал на группу дорожных рабочих. Пострадавших госпитализировали, передает РИА Новости.
На месте аварии, где работают сотрудники ДПС, ограничено движение по двум полосам из пяти. Детали происшествия выясняются.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
- Не вписался в поворот: подробности жуткой аварии с девятью пострадавшими
- Подрезал: названа причина аварии с автобусом в Ижевске
- Известная балерина разбилась в страшной аварии
- В Москве Tesla на автопилоте попала в аварию и сгорела (видео)
- Момент смертельной аварии с автобусом под Новороссийском попал на видео