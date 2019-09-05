На Дальнем Востоке запустят программу ипотеки для молодых семей под 2%

Эту идею одобрил президент России

Развитие Дальнего Востока стало главной темой выступления Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент заявил о важных преобразованиях, которые начнут реализовывать в ближайшее время, чтобы привлечь в регион молодых специалистов - врачей, инженеров, рабочих.

Центральное событие Восточного экономического форума - пленарное заседание. Пожалуй, впервые за 5 лет существования ВЭФа столь представительный состав. Самая большая страна мира - Россия. Второе по численности населения государство планеты - Индия. Япония с ее экономическим чудом. Один из новых Азиатских тигров - Малайзия. Ну и наш давний и предсказуемый партнер Монголия, передает "ТВ Центр".

В зал лидеры входят вместе. Позади долгие переговоры, панельные дискуссии и совещания. Открывая заседание, президент отметил особую роль российского Дальнего Востока. Раньше эти территории имели преимущественно военное назначение. Многие объекты были закрытыми.

"За прошедшие годы ситуация кардинально поменялась, и мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости в снятии разного рода барьеров для делового и просто человеческого общения. Конечно, мы понимаем, что такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в АТР в целом. Заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили дальнейшее развитие, чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным", - указал Путин.

Президент намерен уделить большое внимание внутренним вопросам. Ключевая задача - поддержать молодёжь. Люди должны почувствовать изменения уже сейчас. И вот конкретные предложения.

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредиты на покупку квартир в дальневосточном регионе всего под два процента годовых. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже чем по стране - под 5 процентов. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. И сразу хочу предупредить, что в других регионах, мы не можем сделать это по всей стране, это потеряет смысл, потому что цель этой меры - привлечь на Дальний Восток людей с образованием. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на 5 лет", - сказал Путин.

Ещё одно предложение - открыть на Дальнем Востоке медицинский кластер. Чтобы его резиденты могли избежать ненужной бюрократической волокиты. Выплаты для врачей и учителей - участников государственных программ на Дальнем Востоке, по мнению президента, нужно увеличить в два раза. В четверг пленарное заседание продолжается, а еще утром у Владимира Путина был традиционный дипломатический марафон. Операторы и фотографы ловят каждую деталь. Премьер-министру Малайзии 94 года, а его политической карьере уже больше полувека. Во время протокольной съемки Владимир Путин и Махатхир Мохамад, в основном, обсуждали двусторонние сотрудничество. На Восточном экономическом форуме официальная малазийская делегация впервые.

В интервью журналистам Махатхир Мухамад заявил: Малайзия сомневается, что есть достаточные основания обвинять Россию в крушении самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году. Малайзия, в отличие от так называемой совместной следственной группы, готова выслушать наши доказательства и считает необходимым создать по-настоящему непредвзятый орган с экспертами из разных стран. Чтобы провести объективное и честное расследование.

Японскому премьеру Синдзо Абэ, если верить азиатским СМИ, политические оппоненты поездку во Владивосток ставят в вину. Мол, слишком мягок с российским президентом в вопросе Курил. Накануне Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан. Японский кабмин тут же заявил, что сделает России представление. Формулировка в международном праве весьма расплывчатая. Наша страна, наоборот, нацелена на плодотворное сотрудничество. Например, предложила полностью отменить визы. Российский президент отметил: японская делегация на форуме весьма представительная. Мы рады видеть всех японских друзей.

"В начале нашей беседы хотел бы сердечно поблагодарить за слова сочувствия, которые ты выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами. Рад возможности встретиться сегодня на полях Восточного экономического форума для того, чтобы поговорить и о наших двусторонних отношениях", - сказал Путин.

Своего коллегу Путин благодарит на японском языке. Токио инвестировал в российский Дальний Восток более 15 миллиардов долларов. Самая представительная делегация на форуме традиционно из Китая. Результаты уже есть - Москва и Пекин согласовали контрактные документы на создание тяжелого вертолета. Си Цзиньпин во Владивостоке был год назад. В июне он стал главным гостем Петербургского экономического форума, на ВЭФе делегацию из Китая возглавил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Геополитические Интересы России и Китая совпадают - подчеркнул Путин и это подтверждается конкретными результатами.

Деловая программа форума продолжается. Вечером лидеры посетят традиционный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано. Это боевое искусство учит использовать слабости противника против него самого, а в любой ситуации сохранять спокойствие. Чем не идеальные принципы для глобальной экономики.

Матвей Шестаков, Ольга Скрипникова, Михаил Федоров, Сергей Ким, "ТВ Центр", Владивосток.