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"Раб лампы": Зеленский стал заложником "Слуги народа"

09:42
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Президент-шоумен никак не выйдет из образа

Владимир Зеленский в реальной жизни продолжает играть роль президента Голобородько из сериала "Слуга народа". Украинский лидер боится столкнуться с суровой реальностью и остается заложником виртуального мира.
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Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что Зеленский и не стремится быть главой государства вне телевизора – он просто придерживается созданного им образа.

"Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько - но не знает, как быть Зеленским", — заметил Ермолаев в эфире телеканала ZIK.

Политолог уверен, что новая украинская власть – это "менеджерская команда", которая и в самом деле имеет стратегию. Только эта стратегия создана не ими – разрабатывали ее те, кто этой командой управляет. Об этом говорят и шаги администрации Зеленского - подписание меморандума с Польшей и США по поводу поставок газа или легализация игорного бизнеса. Эксперт подчеркнул, что эти меры не имеют ничего общего с реальными нуждами Украины – а, значит, сделано все в интересах третьих лиц.

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