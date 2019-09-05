"Раб лампы": Зеленский стал заложником "Слуги народа"

Президент-шоумен никак не выйдет из образа

Владимир Зеленский в реальной жизни продолжает играть роль президента Голобородько из сериала "Слуга народа". Украинский лидер боится столкнуться с суровой реальностью и остается заложником виртуального мира.

Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что Зеленский и не стремится быть главой государства вне телевизора – он просто придерживается созданного им образа.

"Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько - но не знает, как быть Зеленским", — заметил Ермолаев в эфире телеканала ZIK.

Политолог уверен, что новая украинская власть – это "менеджерская команда", которая и в самом деле имеет стратегию. Только эта стратегия создана не ими – разрабатывали ее те, кто этой командой управляет. Об этом говорят и шаги администрации Зеленского - подписание меморандума с Польшей и США по поводу поставок газа или легализация игорного бизнеса. Эксперт подчеркнул, что эти меры не имеют ничего общего с реальными нуждами Украины – а, значит, сделано все в интересах третьих лиц.