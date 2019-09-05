Кличко - на выход! Кому выгодна отставка мэра Киева

Виталий Кличко объяснил причину своего "незаконного" увольнения

В четверг в Киеве решают политическую судьбу Виталия Кличко. Постановление о его отставке с поста мэра правительство уже направило президенту. Владимир Зеленский окончательное решение еще не принял, но Кличко заранее обвинил его команду в нарушении конституции. А пока в столице заняты кадровыми вопросами, раскольники предпринимают новые попытки захвата православных храмов.

Разбитые носы, порванная одежда. Попытка раскольников Украины захватить храм в Ровенской области закончилась массовой дракой. Конфликт начался после того, как группа сторонников так называемой новой церкви срезала на дверях замки и принялась выносить вещи. На защиту своего прихода встали более полусотни местных жителей, передает "ТВ Центр".

Храм канонической православной церкви люди отстояли. Но не факт, что рейдерские попытки не повторятся. Местные жители обращались к властям. Но в религиозный конфликт Зеленский не вмешивается. Его сейчас больше тревожат новости из Евросоюза. Западные партнеры, неожиданно приостановили импорт фруктов и овощей из Украины. Официальный повод - отказ от закупок из стран, которые не входят в Европейский Союз.

Украинским фермерам теперь приходится спешно и самостоятельно искать новые рынки сбыта. Ведь профильное министерство в стране больше не существует. Новая директива Брюсселя может привести к тому, что Киев не досчитается 15 процентов от всей экспортной прибыли. А это примерно 5 миллионов долларов. Другой вопрос, который Зеленскому необходимо решить не откладывая, судьба главы киевской администрации Виталия Кличко. Правительство уже однозначно высказалось за его отставку. И отправило документы на подпись президенту. Главные претензии к мэру строятся на том, что он не смог побороть коррупцию. А Киевом управляет не власть, а криминал.

"Несмотря на то, что это решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации", - отметил Алексей Гончарук.

Речь идет о незаконной застройке, выделении земель под коммерческие объекты, завышенных ценах на реализацию разных проектов. Позиция Кличко, который еще месяц назад говорил, что не держится за кресло, и готов уйти с поста, теперь изменилась.

"То, что происходит - незаконно. Это не конституционно, не демократично, Правительство сделало шаг к тому, чтобы ввести двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. Такими действиями пытаются лишить киевлян права избирать власть", - сказал Кличко.

Мнение самих киевлян разное. Одни считают, что авторитет власти треснул так же, как и стеклянный мост, и в жизни простых людей ничего не изменится. Другие говорят, что Кличко слабый политик, его давно пора отправить в отставку и припоминают бесконечные ляпы и конфузы во время публичных выступлений.

Политологи говорят, что желание Зеленского сменить руководителя в Киеве связано не только с декларативным курсом на борьбу с коррупцией и избавлением от номенклатуры Порошенко. Но в первую очередь это попытка поставить на важную политическую должность своего человека, который обеспечит нужный новой власти результат на предстоящих в 2020 году выборах в местные органы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".