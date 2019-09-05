Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой

Их поступок вызвал осуждение

Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.

Британская королева ежегодно проводит в Балморале два летних месяца. Она традиционно созывает в Шотландию своих родных для совместного отдыха. В этом году к ней приехали принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми, принцесса Анна, принц Эндрю, принц Эдвард, принцесса Евгения и другие знатные особы.

Елизавета II очень ждала принца Гарри и Меган Маркл. Во-первых, ей не терпелось увидеться с правнуком Арчи, а во-вторых, монархиня хотела показать Маркл свою любимую резиденцию. Герцогине Сассекской еще не посчастливилось побывать в Балморале. В прошлом году молодым супругам пришлось отказаться от поездки в Шотландию из-за беременности Меган.

The Sun пишет со ссылкой на осведомленный источник, что Сассексы отказались навещать королеву под тем предлогом, что их сын якобы слишком мал для поездки. "Это довольно странно, ведь возраст малыша не помешал им взять его на неделю на Ибицу и на встречу с Элтоном Джоном во Франции", - отметил собеседник газеты.

По его словам, Елизавета II была расстроена решением Гарри и Меган. Он предположил, что герцогиня просто не захотела скучать в Балморале, где главными развлечениями являются рыбалка, охота и стрельба. Как бы то ни было, со стороны молодых родителей было жестоко отказаться от приглашения королевы.