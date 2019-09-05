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Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдет в Москве

12:14
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Лучших определят в пятницу и субботу

Попасть в яблочко. В Москве прошла жеребьевка перед финалом Кубка мира по стрельбе из лука. Также состоялись показательные выступления, передает "ТВ Центр".

Спортсмены выпускали стрелы с мостиков второго этажа ГУМа по мишеням, в центре которых находились фрукты разного размера - яблоки, лимоны и даже вишни.

С начала месяца в Главном универмаге работает тематическая выставка, посвященная 60-летию этой дисциплины в России. Сам финал пройдёт 6 и 7 сентября в Лужниках.

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Стрельба из лука
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Стрельба из лука
Стрельба из лука
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