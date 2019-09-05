Бородач или бритый? Какие мужчины привлекают россиянок

Вопрос детально исследовали социологи

Самые привлекательные мужчины – гладковыбритые. Так считают большинство российских женщин, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. Как выяснили социологи, 69% россиянок предпочитают кавалеров без лишней растительности на лице.

Есть у ВЦИОМ и утешительная новость для бородачей. 11% россиянок нравится короткая борода, 9% - усы, а семи процентам российских женщин вообще неважно, брился ли потенциальный партнер. А еще 22% дам любят легкую щетину.

При этом выяснилось, что и бородачей среди мужчин не так уж и много. Оказывается, 93% опрошенных представителей сильного пола никогда не отращивали бороду, около 90% даже бакенбарды не носили, а 71% не хотят даже усы отращивать.

Те же россияне, которые все же решились отрастить бороду, не особенно много внимания уделяют растительности на лице. Более трети опрошенных не желают специально заниматься бородой, столько же признались, что борода для них – привычка. 10% респондентов считают, что бородатые выглядят старше и солиднее, а 16% думают, что привлекательнее.