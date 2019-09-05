Как распознать надвигающийся инфаркт

Надо проделать нехитрые вычисления

Врач Мария Аберг из Гетеборгского университета в Швеции заявила, что лишний вес является одним из главных предвестников инфаркта миокарда. Она призвала бороться с ожирением среди детей и молодежи, чтобы в будущем сократить число пациентов, страдающих от проблем с сердцем.

Мария Аберг сообщила, что увеличение индекса массы тела (ИМТ) с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр в два с лишним раза увеличивает риск возникновения инфаркта.

По словам врача, такой вывод удалось сделать благодаря наблюдениям за 1,7 миллиона мужчин, которые родились в период с 1950 по 1987 год. Их физическое состояние оценивали в течение 47 лет. За это время 22,4 тысячи испытуемых пережили инфаркт. Проблемы с сердцем у них возникли в основном в 50-летнем возрасте.

"Поскольку распространенность избыточного веса и ожирения среди молодых людей продолжает расти, в будущем мы можем начать наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов. Родителям, школам и политикам необходимы срочные меры, позволяющие остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи", - цитирует Аберг РЕН ТВ.

Напомним, чтобы вычислить свой ИМТ, необходимо вес разделить на рост в квадрате. Допустим, вы весите 66 килограммов, а ваш рост составляет 172 сантиметра. Тогда формула будет выглядеть так: 66 ÷ (1,72 × 1,72) = 22.3. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, величина ИМТ должна колебаться в районе 18,5-24,99 кг/м².