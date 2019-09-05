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"Хочу быть с мамой": у россиянки отобрали сына перед отъездом из Италии

10:54
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Предполагают, что ребенка продали богатой семье

Соцслужбы итальянского города Бари отобрали пятилетнего сына у гражданки России. По словам Анны Варгановой, мальчика "конфисковали", узнав, что мать собирается вернуться с ним на родину.
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Ребенка Анна родила в Италии, однако брак между родителями малыша заключен не был, а отец от него отказался. При этом и у Варагновой, и у ее сына – российское гражданство.

По словам россиянки, соцработники устроили слежку за ней еще в то время, когда она была беременна. Анне предлагали отдать ребенка "в аренду" богатой семье. Женщина отказалась – тогда ей предложили помощь и дали комнату в общежитии. Варганова утверждает, что за ней вели круглосуточное наблюдение, пока для ребенка подыскивали богатых родителей.

Недавно Анна сообщила соцработникам, что намерена вернуться на родину. После этого ребенка у нее отобрали, а ее саму выселили из общежития и поместили в центр для бедных. Мальчика приводят на час, свидание проходит под присмотром двоих соцработников, пишет Ura.ru.

"Потом его уводят и оглядываются назад, чтобы я не пошла посмотреть, где он живет. Мальчишка говорит: "Я не хочу быть здесь, я не хотел ехать, хочу быть с мамой. Почему я не могу быть с мамой?". А они отвечают, что это решение судьи", - рассказала Анна телеканалу РЕН ТВ. По ее словам, 6 августа ее сын пропал, женщина ничего не знает о его местонахождении.

Варганова обратилась за помощью к российским дипломатам и в общественную организацию "Русские матери". Там напомнили, что недавно в одной из итальянских провинций разоблачили банду "Ангелы и демоны", которая наживалась на торговле детьми. Малышей продавали итальянкам, которые не могли иметь детей или не хотели рожать. Эксперты уверены, что Анна также столкнулась с "машиной по торговле детьми".

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