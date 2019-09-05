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"Я свое отголосил": Билан сделал важное заявление

10:41
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Певец говорит, что тяжело все время быть честным

Дима Билан объяснил свой уход из проекта "Голос", где он был наставником участников шоу. Популярный певец признался, что устал и решил взять "тайм-аут".

"Как мне кажется, я свое уже "отголосил". Тяжело все время быть честным", - заявил Билан.

Певец уверяет, что не следит за выпусками шоу. Он не делал этого даже когда сам принимал в нем участие. При этом с бывшими подопечными связь Билан не теряет, пишет "Собеседник". Иногда певец даже рекламирует их творчество.

"У меня есть инстаграм, где я могу отпремьерить трек без проблем, зазрения совести и подковерных проплат", - говорит Дима Билан.

Билан был наставником в шоу "Голос" на протяжении нескольких сезонов. Ранее о своем участии в проекте говорила певица Полина Гагарина. В новом сезоне она вернулась в судейское кресло.

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Дима Билан
Дима Билан
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