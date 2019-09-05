"Я свое отголосил": Билан сделал важное заявление

Певец говорит, что тяжело все время быть честным

Дима Билан объяснил свой уход из проекта "Голос", где он был наставником участников шоу. Популярный певец признался, что устал и решил взять "тайм-аут".

"Как мне кажется, я свое уже "отголосил". Тяжело все время быть честным", - заявил Билан.

Певец уверяет, что не следит за выпусками шоу. Он не делал этого даже когда сам принимал в нем участие. При этом с бывшими подопечными связь Билан не теряет, пишет "Собеседник". Иногда певец даже рекламирует их творчество.

"У меня есть инстаграм, где я могу отпремьерить трек без проблем, зазрения совести и подковерных проплат", - говорит Дима Билан.

Билан был наставником в шоу "Голос" на протяжении нескольких сезонов. Ранее о своем участии в проекте говорила певица Полина Гагарина. В новом сезоне она вернулась в судейское кресло.