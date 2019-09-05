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Путин рассказал о развитии авиасообщения на Дальнем Востоке

12:14
  • четверг
  • 05 сентября 2019

За несколько лет там реконструируют 40 аэропортов

В четверг во Владивостоке проходит пленарное заседание с участием Владимира Путина. Говоря о перспективах развития дальневосточного региона, президент допустил приток иностранных инвестиций в стратегические предприятия. В частности, на космодром Восточный, куда, по словам Владимира Путина, будут переведены пуски ракет в интересах других стран, в том числе США.

Что касается авиаперевозок, компаниям, работающим на Дальнем Востоке, президент предложил предоставить преимущества в освоении новых маршрутов. Кроме того, до 2024-го года в регионе будут реконструированы 40 аэропортов, передает "ТВ Центр".

Российский лидер подчеркнул - регион должен стать одним из глобальных центров высоких технологий. Коренным образом необходимо обновить сеть культурных и учебных учреждений. И обеспечить молодым людям возможность качественного обучения и трудоустройства.

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