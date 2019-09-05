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Зеленский открыл сезон охоты на коррупционеров

11:15
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Украинский лидер напомнил о "страшных действиях" высших чиновников

Владимир Зеленский объявил о начале охоты на коррупционеров. Президент Украины выступил на торжественном мероприятии, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда. Украинский лидер пообещал помогать судьям в нелегкой работе над делами, в которых замешаны чиновники самого высокого ранга.
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"Вы должны рассматривать самые громкие дела. Я знаю, что вы ждете более 200 дел о разворовывании, о страшных действиях топ-чиновников. Мы поможем вам, чтобы вы свободно рассматривали их и чтобы все были наказаны", - пообещал глава государства, обращаясь к членам суда.

После торжественных заверений украинского президента было объявлено о начале работы новой судебной инстанции. Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Верховной радой в июне 2018 года. Под его юрисдикцию подпадают уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности – при условии, что размер ущерба превышает 32 тысячи долларов, напоминает ТАСС.

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