Зеленский открыл сезон охоты на коррупционеров

Украинский лидер напомнил о "страшных действиях" высших чиновников

Владимир Зеленский объявил о начале охоты на коррупционеров. Президент Украины выступил на торжественном мероприятии, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда. Украинский лидер пообещал помогать судьям в нелегкой работе над делами, в которых замешаны чиновники самого высокого ранга.

"Вы должны рассматривать самые громкие дела. Я знаю, что вы ждете более 200 дел о разворовывании, о страшных действиях топ-чиновников. Мы поможем вам, чтобы вы свободно рассматривали их и чтобы все были наказаны", - пообещал глава государства, обращаясь к членам суда.

После торжественных заверений украинского президента было объявлено о начале работы новой судебной инстанции. Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Верховной радой в июне 2018 года. Под его юрисдикцию подпадают уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности – при условии, что размер ущерба превышает 32 тысячи долларов, напоминает ТАСС.