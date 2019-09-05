Газманов сознался в преступлении

Но это не отпугнуло поклонников артиста

68-летний певец Олег Газманов выложил в Instagram фотографию, на которой он держит в руках корзину с яблоками. Народный артист России стоит с голым торсом на своем загородном участке.

"Иду семью кормить", - написал артист под фото. Он вспомнил свое детство в Калининграде, где у них на две семьи было 14 яблонь. Созревшие плоды собирали и хранили в подвале. Они источали изумительный аромат, который теперь ассоциируется у музыканта с детством.

"Хотя своих яблок было полно, мы с пацанами все равно лазили через забор к соседям и тырили чужие яблоки", - признался Олег Газманов в давнем преступлении.

Поклонники восхитились не только собранным урожаем, но и подтянутой фигурой артиста. Некоторые фанаты вспомнили, как в детстве они тоже проникали на чужие огороды.

- Интересно, кто еще посмотрел в первую очередь не на яблоки?

- А яблоки, походу, молодильные.

- Маэстро, форма просто 5.

- Сам как яблочко.

- Вы оказывается какой хулиган были?

- Чужие яблоки всегда вкуснее.

Ранее Олег Газманов в шутливой форме раскрыл причину своей неувядающей молодости. Напомним, он с легкостью садится на шпагат, делает сальто и ходит на руках.