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Газманов сознался в преступлении

11:17
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Но это не отпугнуло поклонников артиста

68-летний певец Олег Газманов выложил в Instagram фотографию, на которой он держит в руках корзину с яблоками. Народный артист России стоит с голым торсом на своем загородном участке.
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"Иду семью кормить", - написал артист под фото. Он вспомнил свое детство в Калининграде, где у них на две семьи было 14 яблонь. Созревшие плоды собирали и хранили в подвале. Они источали изумительный аромат, который теперь ассоциируется у музыканта с детством. 

"Хотя своих яблок было полно, мы с пацанами все равно лазили через забор к соседям и тырили чужие яблоки", - признался Олег Газманов в давнем преступлении. 

Поклонники восхитились не только собранным урожаем, но и подтянутой фигурой артиста. Некоторые фанаты вспомнили, как в детстве они тоже проникали на чужие огороды. 

- Интересно, кто еще посмотрел в первую очередь не на яблоки?

- А яблоки, походу, молодильные. 

- Маэстро, форма просто 5. 

- Сам как яблочко. 

- Вы оказывается какой хулиган были?

- Чужие яблоки всегда вкуснее.

Ранее Олег Газманов в шутливой форме раскрыл причину своей неувядающей молодости. Напомним, он с легкостью садится на шпагат, делает сальто и ходит на руках. 

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