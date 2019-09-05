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Перенесшего инсульт Гафта парализовало

11:14
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Состояние 84-летнего актера тяжелое

Стали известны новые подробности о состоянии Валентина Гафта. По данным СМИ, народного артиста РСФСР после инсульта частично парализовало.

Сейчас он находится в одной из столичных клиник, где проходит реабилитацию. Состояние 84-летнего Гафта оценивается как тяжелое. Возможно, ему потребуется хирургическое вмешательство. Кроме того, актеру потребовалась консультация главного уролога, пишет телеграм-канал 112.

Валентин Гафт попал в больницу в начале августа. Актер перенес инсульт. Сначала Гафта поместили в реанимацию, но потом перевели в отделение неврологии. Спустя несколько дней после госпитализации в интернете появилась информация о смерти актера, однако его жена в беседе с ТВЦ.RU опровергла эти слухи.

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