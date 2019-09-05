Несчастный случай поставил под угрозу карьеру сына Булановой

Начинающую модель поставили на костыли

12-летний Никита, сын певицы Татьяны Булановой и бывшего футболиста Владислава Радимова, сломал ногу.

50-летняя артистка отвела сына в больницу, где ему наложили гипс. Из кабинета мальчик вышел с грустным лицом, опираясь на костыли. "Костяная нога", - пошутила Буланова в Instagram, не объяснив, каким образом школьник получил травму.

Несмотря на юный возраст, Никита уже начал подрабатывать. Ранее артистка выкладывала в соцсети фотографии сына, вышагивающего по подиуму в модной одежде. Очевидно, что из-за перелома ноги ему придется сделать паузу в карьере модели.

Напомним, что с 1992 по 2005 год Буланова состояла в браке с продюсером Николаем Тагриным. У них родился сын. В 2005 году заслуженная артистка России вышла замуж за экс-футболиста Владислава Радимова. Они расстались в 2016 году на фоне слухов об измене спортсмена.